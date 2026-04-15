Взрыв в столице прогремел примерно в 10:05. Об обезвреживании боевой части сообщили в полиции.
Как саперы обезвредили боевую часть ракеты?
В полиции сообщили, что обломок ракеты нашли в лесной местности в Деснянском районе столицы. Сейчас доступ к территории ограничили.
Обломок вражеской ракеты в Киеве / Фото полиции
Саперы уничтожили боевую часть "Искандер-К" / Фото полиции
Правоохранители отметили, что на место находки сразу прибыли саперы и следственно-оперативная группа и добавили, что жители Киева могут услышать взрывы.
Сегодня около 07:00 специалисты будут проводить контролируемое уничтожение боеприпаса. В этот период жители близлежащих районов могут слышать звуки взрывов – это плановые работы, которые не несут угрозы,
– заявили в полиции.
Когда еще в Киеве и области обезвреживали обломки вражеских ракет?
В столице водолазы ГСЧС изъяли из реки обломки российской ракеты, которой враг атаковал столицу. Металлические обломки, остающиеся в водоемах после обстрелов, представляют серьезную угрозу для людей.
На Киевщине заметили боевую часть российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Работники ГСЧС сразу прибыли на место находки.
Саперы обезвредили обломок российской ракеты. Работу проводили в поле с соблюдением всех необходимых мер безопасности.