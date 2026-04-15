Вибух у столиці прогримів приблизно о 10:05. Про знешкодження бойової частини повідомили в поліції.
Дивіться також У мережі писали про вибухи у Києві: у КМДА відреагували
Як сапери знешкодили бойову частину ракети?
В поліції повідомили, що уламок ракети знайшли у лісовій місцевості у Деснянському районі столиці. Наразі доступ до території обмежили.
Уламок ворожої ракети у Києві / Фото поліції
Сапери знищили бойову частину "Іскандер-К" / Фото поліції
Правоохоронці зазначили, що на місце знахідки одразу прибули сапери та слідчо-оперативна група та додали, що мешканці Києва можуть почути вибухи.
Сьогодні близько 07:00 фахівці проводитимуть контрольоване знищення боєприпасу. У цей період мешканці прилеглих районів можуть чути звуки вибухів – це планові роботи, які не несуть загрози,
– заявили в поліції.
Коли ще у Києві та області знешкоджували уламки ворожих ракет?
У столиці водолази ДСНС вилучили з річки уламки російської ракети, якою ворог атакував столицю. Металеві уламки, що залишаються у водоймах після обстрілів, становлять серйозну загрозу для людей.
На Київщині помітили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Працівники ДСНС одразу прибули на місце знахідки.
Сапери знешкодили уламок російської ракети. Роботу проводили у полі з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.