Вибух у столиці прогримів приблизно о 10:05. Про знешкодження бойової частини повідомили в поліції.

Як сапери знешкодили бойову частину ракети?

В поліції повідомили, що уламок ракети знайшли у лісовій місцевості у Деснянському районі столиці. Наразі доступ до території обмежили.



Уламок ворожої ракети у Києві / Фото поліції



Сапери знищили бойову частину "Іскандер-К" / Фото поліції

Правоохоронці зазначили, що на місце знахідки одразу прибули сапери та слідчо-оперативна група та додали, що мешканці Києва можуть почути вибухи.

Сьогодні близько 07:00 фахівці проводитимуть контрольоване знищення боєприпасу. У цей період мешканці прилеглих районів можуть чути звуки вибухів – це планові роботи, які не несуть загрози,

– заявили в поліції.

