В Киеве прогремел взрыв вблизи одной из станций метро

Посреди дня 18 февраля в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Славутич". Предварительно, в столице разорвался генератор.

Об этом пишут в сети.

Что известно о взрыве в Киеве?

Инцидент произошел около 14:16. Так, жители Левого берега столицы вздрогнули от взрыва в районе станции метро "Славутич". По предварительной информации в одном из дворов Киева разорвался генератор. Именно это и вызвало громкий взрыв.

Пользователи пишут, что в результате на месте происшествия вспыхнул небольшой пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

24 Канал пытается получить комментарий от полиции столицы и узнать детали происшествия. В случае, если мы получим ответ, – непременно сообщим.

Отметим, что подобный случай произошел в декабре 2025 года. Тогда в Святошинском районе Киева загорелся генератор, а огонь от него опрокинулся на жилой дом.

Где еще раздавались взрывы, не связанные с русскими ударами?