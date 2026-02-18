В Киеве прогремел взрыв вблизи одной из станций метро
- На Левом берегу столицы прогремел взрыв без объявления воздушной тревоги.
- Выяснилось, что стало причиной этого.
Посреди дня 18 февраля в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Славутич". Предварительно, в столице разорвался генератор.
Об этом пишут в сети.
Что известно о взрыве в Киеве?
Инцидент произошел около 14:16. Так, жители Левого берега столицы вздрогнули от взрыва в районе станции метро "Славутич". По предварительной информации в одном из дворов Киева разорвался генератор. Именно это и вызвало громкий взрыв.
Пользователи пишут, что в результате на месте происшествия вспыхнул небольшой пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.
24 Канал пытается получить комментарий от полиции столицы и узнать детали происшествия. В случае, если мы получим ответ, – непременно сообщим.
Отметим, что подобный случай произошел в декабре 2025 года. Тогда в Святошинском районе Киева загорелся генератор, а огонь от него опрокинулся на жилой дом.
Где еще раздавались взрывы, не связанные с русскими ударами?
В ноябре 2023 года в Киевской области произошел мощный взрыв газового баллона в частном доме. Правоохранители считают причиной неисправности устройства. В результате детонации здание полностью разрушено, 46-летнего владельца госпитализировали с ожогами конечностей.
2 января 2026 года в Полтаве около 13:00 местный житель бросил боевую гранату посреди улицы. Взрыв повредил несколько припаркованных автомобилей, людей не задело. Полиция задержала правонарушителя 1990 года рождения.
Вечером 16 октября 2025 года в Запорожье в подъезде многоэтажки сдетонировала граната. 39-летний мужчина получил многочисленные осколочные ранения и был госпитализирован. По предварительным данным, он нашел боеприпас и неосторожно обращался с ним.