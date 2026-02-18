Про таке пишуть у мережі.

Що відомо про вибух у Києві?

Інцидент стався близько 14:16. Так, мешканці Лівого берега столиці здригнулися від вибуху в районі станції метро "Славутич". За попередньою інформацією в одному з дворів Києва розірвався генератор. Саме це й спричинило гучний вибух.

Користувачі пишуть, що внаслідок цього на місці події спалахнула невелика пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.

24 Канал намагається отримати коментар від поліції столиці й дізнатися деталі події. У разі, якщо ми отримаємо відповідь, – неодмінно повідомимо.

Зазначимо, що подібний випадок стався у грудні 2025 року. Тоді у Святошинському районі Києва загорівся генератор, а вогонь від нього перекинувся на житловий будинок.

Де ще лунали вибухи, не пов'язані з російськими ударами?