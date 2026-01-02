Це відбулося поблизу зупинки "Торгівельний центр". Подробиці ситуації розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Полтавської області.
Що відомо про вибух боєприпасу в Полтаві?
За інформацією правоохоронців, місцевий мешканець 1990 року народження кинув гранату просто на вулиці. Внаслідок вибуху пошкоджені декілька автівок.
Місце, де здетонувала граната / Фото Нацполіції
На щастя, обійшлося без постраждалих. Поліціянти затримали правопорушника й наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу – тримання під вартою.
Правоохоронці почали досудове розслідування за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Причини та обставини події, а також джерело походження боєприпасу з'ясовуються.
Увечері 3 грудня в Одесі під час побутового конфлікту чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху обоє з подружжя зазнали поранень, їх доправили до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про замах на умисне вбивство та незаконне зберігання й використання боєприпасів.
У вересні вибух стався у квартирі у Дніпровському районі Києва. За попередніми даними, там також здетонувала граната. Тоді загинули дві людини, ще одна особа отримала травми. Крім того, надходила інформація про аналогічний вибух у житловому приміщенні в Одесі.
Того ж місяця ще один інцидент зафіксували у Хмельницькому. Так, на вулиці Зарічанській вибухнула граната, внаслідок чого 45-річний чоловік зазнав тяжких травм і втратив руку.