Це відбулося поблизу зупинки "Торгівельний центр". Подробиці ситуації розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Полтавської області.

Актуально Потрапили в льодовий полон: на Полтавщині човен з трьома людьми застряг у кризі на Дніпрі

Що відомо про вибух боєприпасу в Полтаві?

За інформацією правоохоронців, місцевий мешканець 1990 року народження кинув гранату просто на вулиці. Внаслідок вибуху пошкоджені декілька автівок.



Місце, де здетонувала граната / Фото Нацполіції

На щастя, обійшлося без постраждалих. Поліціянти затримали правопорушника й наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу – тримання під вартою.

Правоохоронці почали досудове розслідування за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Причини та обставини події, а також джерело походження боєприпасу з'ясовуються.

Більше про подібні інциденти