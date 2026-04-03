Дроновая атака продолжается: повторные зрывы прогремели на Киевщине
- Россияне атаковали Киевскую область, что привело к взрывам.
- На регион летели вражеские беспилотники.
Утром 3 апреля Киевская область оказалась под ударом россиян. В регионе прогремели взрывы.
О таком сообщили местные власти. В КОВА призвали местных жителей находиться в укрытиях.
Что известно об атаке на Киевщину?
Воздушная тревога по нескольким районам Киевской области начала распространяться около 6:30. Тогда "красными" стали Бориспольский, Броварской районы. Позже опасность была объявлена также для Белоцерковского и Фастовского районов, а также в Обуховском районе.
Отметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА в направлении Белой Церкви.
Уже в 7:56 Киевская ОВА проинформировала о работе сил ПВО по враждебным целям. К тому же, мониторы около 8:00 писали о 3 БПЛА в направлении Василькова и Фастова.
В 9:53 власти сообщили, что тревога в области продолжается. Там призывали всех соблюдать правила безопасности и информационной гигиены.
Повторные сообщения о работе ПВО в Киевской области поступали в 10:42.
Следует заметить, что утром фиксировали активность стратегической авиации. В небо поднимались 2 борта Ту-160, а также предположительно 1 Ту-95МС. Так, не исключено, что они осуществят пуски ракет Х-101.
Где были последствия атаки окупантов?
Россияне ударили по нескольким районам Харькова, попадание фиксировали, в частности, в Новобаварском и Основянском. В результате обстрелов вспыхнули пожары и разрушилась инфраструктура. Среди пострадавших – 8-летний ребенок. Повреждены частные дома, неработающий отель и храм.
Кроме того, российские силы применили баллистику по Днепропетровской области и Запорожью. Руководитель ЗОВА Иван Федоров сообщил о серии взрывов в регионе, в то время как мониторинговые ресурсы зафиксировали запуск баллистики в направлении Павлограда.
Ранее враг также нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Там возник пожар, однако, к счастью, обошлось без жертв. В Черноморске повреждены гражданские объекты и жилые дома.