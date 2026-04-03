Дроновая атака продолжается: повторные зрывы прогремели на Киевщине

Утром 3 апреля Киевская область оказалась под ударом россиян. В регионе прогремели взрывы.

О таком сообщили местные власти. В КОВА призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Что известно об атаке на Киевщину?

Воздушная тревога по нескольким районам Киевской области начала распространяться около 6:30. Тогда "красными" стали Бориспольский, Броварской районы. Позже опасность была объявлена ​​также для Белоцерковского и Фастовского районов, а также в Обуховском районе.

Отметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА в направлении Белой Церкви.

Уже в 7:56 Киевская ОВА проинформировала о работе сил ПВО по враждебным целям. К тому же, мониторы около 8:00 писали о 3 БПЛА в направлении Василькова и Фастова.

В 9:53 власти сообщили, что тревога в области продолжается. Там призывали всех соблюдать правила безопасности и информационной гигиены.

Повторные сообщения о работе ПВО в Киевской области поступали в 10:42.

Следует заметить, что утром фиксировали активность стратегической авиации. В небо поднимались 2 борта Ту-160, а также предположительно 1 Ту-95МС. Так, не исключено, что они осуществят пуски ракет Х-101.

Где были последствия атаки окупантов?