За ночь в Киеве сгорели четыре машины: спасатели показали последствия пожаров

В Киеве только за одну ночь с 1 на 2 декабря сгорело четыре машины в двух разных районах. К счастью, никто из людей в этих пожарах не пострадал.

В частности, спасателям пришлось выезжать на вызовы в Святошинский и Оболонский районы столицы.

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Пожар под "Эпицентром"

Первый инцидент случился на улице Берковецкой, 6-Д, возле магазина "Эпицентр", в 22:29. Там просто на ходу загорелся Fiat Fiorino. Как пишет телеграм-канал "Киев Оперативный", свидетели утверждают, якобы в авто загорелась гибридная установка.

Водитель смог вовремя выбраться из огненной ловушки и сначала сам пытался потушить пламя. Когда же мужчина увидел, что это ему не удается, то вызвал на место спасателей. В конце концов в 22:49 пожар локализовали, а в 23:03 полностью ликвидировали. Чтобы обуздать огонь, понадобилось три единицы техники и 15 человек экипажей.

На Оболони огонь поглотил четыре автомобиля

В обстоятельствах обоих пожаров предстоит разобраться правоохранителям.

Второй вызов пожарным поступил в 2:43 с проспекта Героев Сталинграда. Им сообщили, что во дворе 9-этажного жилого дома горит Toyota Land Cruiser. Кроме того, огонь с нее перекинулся на рядом припаркованные Renault Traffic и Subaru Forester. Спасатели, не теряя времени, начали тушить огонь и справились с этим в 3:15. К ликвидации привлекли 3 единицы техники и 15 бойцов ГСЧС.

Однако к тому времени пожар уже успел уничтожить моторный отсек и повредить салон и передние колеса у Toyota Land Cruiser. В Renault Traffic и Subaru Forester тоже повредились моторные отсеки, салоны, лакокрасочное покрытие и лобовое стекло.

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Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве, "Киева оперативного":

За минувшие дежурные сутки столичные спасатели дважды ликвидировали пожары в автомобилях. 1 декабря в 22:29 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Берковецкой, 6-д, в Святошинском районе столицы.

На место направили спасателей 10-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию на место установили, что во время движения в автомобиле Fiat Fiorino возник пожар. Водитель сначала пытался самостоятельно потушить огонь, но в конце концов вызвал на помощь спасателей. Пожарные же, не теряя времени, сразу принялись тушить пожар. В 22:49 его локализовали и в 23:03 ликвидировали.

На месте происшествия работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 членов личного состава.

Следующий подобный вызов поступил 2 декабря в 2:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве. Сообщалось о пожаре на проспекте Героев Сталинграда, 24, в Оболонском районе столицы.

На место происшествия направили спасателей 25-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию на место установили, что во дворе 9-этажного жилого дома, в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser возник пожар с распространением огня на рядом припаркованные автомобили Renault Traffic и Subaru Forester. Спасатели сразу же начали тушить пожар. В 3:08 его локализовали, а в 03:15 ликвидировали.

В результате пожара в автомобиле Toyota Land Cruiser сгорел моторный отсек, повредился салон, передние колеса. В Renault Traffic и Subaru Forester повредило моторные отсеки, салон автомобилей, лакокрасочное покрытие, лобовое стекло.

На месте пожара работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 членов личного состава. Жертв и пострадавших в результате этих событий нет. Причину и обстоятельства обоих случаев будут устанавливать правоохранительные органы.

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На Берковецкой, 6-д, прямо напротив "Эпицентра", на ходу вспыхнул автомобиль. К счастью, водитель успел выбежать.

Очевидцы говорят, что вспыхнула гибридная установка. Точные причины предстоит установить следствию.