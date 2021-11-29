За смерть и мучения животных: владелице псевдоприюта под Киевом грозит до 3 лет тюрьмы

​​Полицейские Киевской области расследуют дело о жестоком обращении с животными со стороны владелицы "приюта" "Лора" в селе Кухари Вышгородского района. В заведении находились 100 собак, одна из которых умерла.

Как отметили правоохранители, о нарушении закона сообщили волонтеры и зоозащитники. Неравнодушные граждане написали коллективное заявление в прокуратуру, в котором указали о выявленном факте жестокого обращения с животными в "приюте".

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Реагируя на инцидент, правоохранители получили соответствующее постановление суда, после чего отправились в "Лору".

Собак морили голодом

Владелица заведения, в которое прибыли полицейские, ветеринары и зоозащитники, не желала пропускать правоохранителей внутрь.

Следователям пришлось попасть в "приют" силой.

Во время осмотра территории "Лоры" нашли 99 собак и тело еще одного мертвого животного.

Все четвероногие находились в ужасном состоянии. Более 70 животных, по данным специалистов, нуждались в срочном лечении.

Волонтеры занимаются организацией перемещения животных в настоящий приют. Кроме того, собакам оказывают всю возможную помощь для спасения их жизни.

По факту совершения преступления правоохранители открыли уголовное производство. Задержали ли владелицу "Лоры", которая собирала средства на содержание собак, пока неизвестно. Если суд признает женщину виновной, ей грозит от 2 до 3 лет заключения.

Расследование преступления продолжается.