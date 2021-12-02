Заблудился и решил сдаться: в зоне отчуждения поймали белорусского сталкера

Туриста-неудачника задержали полицейские и бойцы нацгвардии 2 декабря на территории Чернобыльской зоны. 28-летний белорус сам позвонил к правоохранителям и сообщил о том, что незаконно попал в зону отчуждения.

Мужчина рассказал, что заблудился и не может осилить экстремальное путешествие. Находился иностранный злоумышленник возле загоризонтной радиолокационной станции "Дуга".

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На помощь сталкеру сразу отправились правоохранители, которые и задержали нарушителя.

Оштрафуют на несколько сотен гривен

Полицейские выяснили, что гражданин Беларуси прибыл в Украину законно и официально через пункт пропуска на Черниговщине.

Впрочем, попав на нашу территорию, иностранец решил заняться необычным туризмом и 1 декабря проник в зону отчуждения.

Однако завершить свою "экскурсию" самостоятельно белорус не смог. Через день он заблудился и решил сдаться правоохранителям, чтобы они его спасли.

В отношении нарушителя составили админпротокол о нарушении требований режима радиационной безопасности в зоне отчуждения. Если мужчину признает виновным суд, ему грозит от 340 до 510 гривен штрафа.

В полиции также напомнили, что Чернобыльская зона является контролируемой территорией, где запрещен нелегальный туризм.