Заблудился в толпе, но нашел дом: счастливое спасение собаки полицейским растрогало киевлян

Сотрудник киевской полиции растрогал спасением бездомного пса с метро. Животное 21 сентября оказалось на платформе одной из станций и в панике металось среди толпы.

Инцидент произошел на "Бориспольской" и не оставил равнодушной женщину, которая проходила мимо. Она и передала щенка в руки правоохранителя.

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Полицейский приютил в метро бездомную собаку и нашел ей дом / Фото полиции Киева

Заблудился среди людей

Вероятно, что собачку "занесла" в подземку большая толпа людей. Переживая за судьбу беспризорного животного, пассажирка, которая нашла его, передала четвероногого дежурному по станции Михаилу Козке. Женщина сразу предупредила, если настоящий хозяин собаки не найдется, то она готова и в дальнейшем заботиться о нем.



Собачку забрала домой женщина, которая ее и нашла / Фото полиции Киева



Михаил Козка назвал щенка Метрошей / Фото полиции Киева

Подарили имя и дом

На некоторое время полицейский забрал щенка в дежурную комнату, где накормил и даже дал характерную кличку – Метроша. Поскольку хозяева песика так и не нашлись, он все же позвонил по номеру, который оставила женщина. В конце концов спасительница животного забрала его себе.

В комментариях под постом киевляне не скрывали своих эмоций и восхищались поступком копа и пассажирки метро. Они выразили надежду, что теперь судьба пушистого сложится счастливо.



Спасителями собаки стали полицейский и пассажирка метро / Фото полиции Киева



Собачка потерялась в метро Киева из-за толпы / Фото полиции Киева

Другие истории с хэппи эндом

Скутерист спас котенка на трассе с оживленным движением в Киеве. Это случилось 21 сентября. Малыш бегал просто между колесами машин, поэтому молодой человек, не колеблясь остановился, посадил животное себе за пазуху и поехал.

А на благотворительной выставке кошек "Подари мне дом" киевляне забрали себе 133 беспородных животных.

Текст публикации полиции Киева:

Полицейский помог найти жилье бездомному псу, который забрел в столичную подземку.

Пассажирка метрополитена обнаружила животное на станции метро "Бориспольская" и передала правоохранителю. Вероятно, четвероногий попал на платформу во время большого скопления людей.

Сегодня к полицейскому Михаилу Козке, дежурившему на станции метро "Бориспольская", обратилась женщина и сообщила, что нашла на платформе, вероятно, бездомную собаку, которая растерялась и суетилась среди толпы. Заявительница передала собаку правоохранителю и оставила свои контакты на случай, если владелец не найдется.

Полицейский временного приютил животное в дежурной комнате, накормил и в шутку назвал его Метроша. Хозяева животного так и не нашлись, поэтому сотрудник полиции метрополитена решил связаться с женщиной, которая нашла пса. Она согласилась приютить собаку и унесла к себе домой.