Рубан назвал главное условие, при котором Киев перейдет в оранжевую зону

По данным Министерства здравоохранения, Киев отвечает уже оранжевому уровню епидопасности. В то же время городские власти пока не планируют еще больше ужесточать карантинные ограничения.

В некоторых регионах показатели заболеваемости достигли оранжевого уровня. Об этом в эфире 24 канала сказал начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По его словам, наблюдается значительное увеличение заболеваемости во всех группах. Беспокойство вызывает повышение уровня госпитализации, а также – количество смертельных случаев.

Это (заболеваемость – 24 канал) будет расти и в дальнейшем. В то же время решение перехода (в другую зону – 24 канал) должна принимать государственная комиссия,

– подчеркнул Рубан.

Он отметил, что сейчас проводят активные мероприятия по профилактическим, противоэпидемиологическим мероприятиям во всех отраслях. В приоритете – дошкольные учреждения, школы и ВУЗы.

Сейчас в Киеве – желтая зона. Если придерживаться тех противоэпидемиологических мер, которые определили сейчас в столице и проводить вакцинацию – ситуация будет контролируемая. В то же время если учреждения не будут вакцинироваться, к сожалению, мы вскоре перейдем и к оранжевой зоне, и к красной зоне. Олег Рубан Начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан

Ситуация с коронавирусом в Украине: что известно

За 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тысяч новых случаев заражения. Известно, что 140 больных умерли от осложнений.

По словам Дениса Шмыгаля, Минздрав готовит примерно 90 тысяч коек в больницах для больных коронавирусом. Неинфекционные медучреждения будут привлекать в 2 этапа, в зависимости от эпидемической ситуации.

Ученые прогнозируют, что падение заболеваемости ожидается в конце 2021 года. Пока что пик прогнозируют на уровне 15 – 18 тысяч новых больных за сутки.

Рубан прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Киеве: смотрите видео