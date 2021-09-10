Забрали 20-летние документы: в КГГА рассказали об обысках в департаментах

Работники Государственного бюро расследований пытаются раскрыть преступление, которое якобы совершили много лет назад. Для этого правоохранители 9 сентября ворвались в Департамент экономики и инвестиций и в Департамент земельных ресурсов КГГА.

После проведения следственных действий в ГБР рассказали, что речь идет о незаконной передаче участков земли на улицах Крещатик и Михаила Грушевского. Однако правоохранители не говорили, в каком именно году якобы произошло преступление.

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В КГГА утверждают, что следователи интересовались документами, которые касаются деятельности структурных подразделений администрации с 2002 до 2007 года.

Чиновники говорят о сотрудничестве с ГБР

Как отметили чиновники, обыски проводились согласно постановлению Печерского райсуда Киева для "выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения преступления".

Кроме того, детективы госбюро хотели получить какие-то сведения о местопребывании разыскиваемых по этому делу. Удалось ли им это, неизвестно.

Представители местной власти подчеркнули, что публичные выступления правоохранителей расходятся с их действиями.

Работники департаментов предоставили всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием, открывая информацию 20-летней давности. Вчерашняя "акция" правоохранителей – продолжение системного давления на городскую власть, попытки дестабилизировать работу города и создание негативного имиджа столичной администрации,

– подчеркнули в КГГА.