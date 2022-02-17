Забрали деньги за приобретение оборудования: чиновники "Киевводоканала" получили подозрения

Киевская городская прокуратура расследовала действия должностных лиц "Киевводоканала" и руководителя предприятия-поставщика. Их подозревают в присвоении средств, которые выделили для закупки оборудования.

Информацию о подозрениях опубликовали 17 февраля. Следователи установили, что в течение 2019 – 2020 годов "Киевводоканал" и коммерческая структура заключила договоры.

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Как действовали участники схемы

Соглашения касались закупки оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

Представители "Киевводоканала" работали с предприятием несмотря на то, что оно показало в отчетности финансово-хозяйственные операции с группой компаний, которые имеют признаки фиктивности. Тогда якобы закупили оборудование для водоснабжения.

О подозрении работникам "Киевводоканала" сообщили 17 февраля / Фото Киевской городской прокуратуры

Что установили проверки

На основании постановления суда 5 октября 2021 года и 7 февраля 2022 года провели следственные действия в помещениях "Киевводоканала". Также проверили помещение предприятия-поставщика.

Во время осмотров помещений "Киевводоканала" установили, что нет глубинных помп и документов, которые могли подтвердить их поставки на склад и установку.

Размер убытков

Убытки, которые нанесли "Киевводоканалу", составляют более 1,3 миллиона гривен. Подозрение получил заместитель генерального директора – директор Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства "Киевводоканала" и директор технического департамента.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Также устанавливают лиц, которые могут быть причастными к преступной деятельности.

Еще один случай хищения средств в Киеве

Правоохранители в столице проверяют строительство Подольского моста. Подрядчика подозревают в хищении средств из бюджета города. По словам экспертов, Киев на сооружении моста потерял 155 миллионов гривен.