Задержали мужчину, который едва не убил человека в Киеве, его связывают с чиновником МОН

Владельца Toyota Land Cruiser Prado, едва не убившего прохожего за замечания о нарушении ПДД, задержали после вмешательства работников прокуратуры. Патрульные злоумышленника с места происшествия отпустили.

По данным следователей, нападение крайне агрессивного владельца элитного автомобиля произошло около 11:30 14 января неподалеку от метро "Левобережная". Прохожий сделал ему замечание из-за блокирования пешеходного перехода, но получил тяжелые травмы.

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Если бы не вмешательство в конфликт другого водителя, инцидент мог закончиться трагедией.

Полиция приехала через час и отпустила напавшего

Водитель внедорожника оставил Land Cruiser на улице Аболмасова, преградив пешеходный переход, чем подверг людей опасности.

Проходивший мимо мужчина сделал наглому автовладельцу замечание, из-за чего на него набросились с кулаками.

После нескольких ударов по голове водитель Toyota жестоко бросил пострадавшего в асфальт опасным приемом через спину. Впоследствии, он начал добивать, лежавшего уже почти без сознания, потерпевшего.

Когда же в конфликт вмешался более серьезный оппонент, водитель внедорожника вел себя совсем не так нагло.

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу скорой помощи.

Полицейские же приехали по вызову после 12:10, но даже не пытались задержать злоумышленника.

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Может быть сыном одного из руководителей МОН

По данным СМИ, едва не убил человека 24-летний Владислав Стеценко, который якобы является сыном главы комитета по физическому воспитанию и спорта МОН Вадима Стеценко. В электронной декларации должностного лица есть Land Cruiser Prado 2008 года выпуска, на котором якобы катался злоумышленник.



Декларация Вадима Стеценко / Скриншот declarations.com.ua

Поскольку полицейские никоим образом не мешали мужчине покинуть место дерзкого преступления, сделать это им пришлось после вмешательства прокуратуры.



Задержанным оказался житель Киевской области, 1997 года рождения. Пока ему готовится сообщение о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение,

– отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование производства продолжается.