Неожиданно вспыхнул легковушка на Проспекте победы в Киеве: видео
11 августа 2021 , 08:51Читати новину українською
Источник:сообщество "Киев оперативный"
В Киеве на проспекте Победы ночью 11 августа вспыхнул автомобиль. Как следствие, он почти полностью сгорел.
В сети появилось видео этого инцидента. Там видно, что на место прибыли не только пожарные, но и правоохранители.
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Как тушили этот пожар
Очевидцы сняли момент, когда спасатели уже начали тушить возгорание. Они подошли со шлангом к открытой двери автомобиля и заливали туда пенную смесь.
Во время пожара никто не пострадал. Почему загорелся автомобиль – пока неизвестно.
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