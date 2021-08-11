Неожиданно вспыхнул легковушка на Проспекте победы в Киеве: видео

В Киеве на проспекте Победы ночью 11 августа вспыхнул автомобиль. Как следствие, он почти полностью сгорел.

В сети появилось видео этого инцидента. Там видно, что на место прибыли не только пожарные, но и правоохранители.

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Как тушили этот пожар

Очевидцы сняли момент, когда спасатели уже начали тушить возгорание. Они подошли со шлангом к открытой двери автомобиля и заливали туда пенную смесь.

Во время пожара никто не пострадал. Почему загорелся автомобиль – пока неизвестно.

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