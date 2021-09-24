Замять дело – 2 тысячи долларов: будут судить топ-полицейского Киева

Вскоре будут судить заместителя руководителя подразделения районного управления полиции в Киеве. Он просил 2 тысячи долларов взятки, а взамен обещал "замять" дело.

Обвинение утверждает, что 35-летний правоохранитель узнал, что задержали его знакомого. Последнего подозревали в причастности к незаконному завладению машинами в Киеве.

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Обещал "замять" дело

Поэтому полицейский пересказал знакомому требование дать взятку. При этом уверял, что влияет на руководителя структурного подразделения, которое расследует дело. Мол, полицейский имел с ним давнюю дружбу.

Свои услуги правоохранитель оценил в 2 тысячи долларов. В апреле 2021 года его поймали "на горячем".

Что грозит полицейскому

Досудебное расследование завершили. Правоохранителю грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направили в Подольский районный суд Киева.



Задержание полицейского / Фото Киевской прокуратуры

Какие чиновники чаще всего брали взятки в 2021 году

В течение января – августа 2021 года Государственное бюро расследований задокументировало получение взяток на общую сумму 20,8 миллиона гривен. Чаще всего на них соблазнялись полицейские.

За 8 месяцев 108 сотрудников полиции задержали на коррупции.