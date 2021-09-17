Бюро опубликовало статистику выявленных случаев взяточничества в Украине с участием должностных лиц с начала 2021 года и до августа.
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ГБР за последние 8 месяцев сообщило о подозрении в совершении коррупционного правонарушения 482 людям. В частности, дело по статье о принятии предложения, обещания или получения взятки начали в отношении 282 человек.
Представителей каких ведомств поймали на взятках
- 1 чиновник категории "А";
- 108 полицейских;
- 8 прокуроров;
- 1 работник СБУ;
- 20 налоговиков;
- 19 таможенников;
- 27 пограничников;
- 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- 10 работников Государственной лесной охраны;
- 3 работника Госрыбагентства;
- 2 работники Государственной миграционной службы;
- 4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- 2 работника Национальной гвардии Украины;
- 51 других.
Детали выявленных случаев коррупции
- Общая сумма выявленных ГБР взяток составляет почти 20,8 миллиона гривен. В результате это привело к убыткам госбюджета на сумму в 167 миллионов. Также арестовали имущества на 365 миллионов гривен.
- Наибольшую сумму взятки задокументировали в Киеве – 8,8 миллиона гривен, Харьковской области – 1,8 миллиона гривен, Киевской – 1,7 миллиона гривен, Одесской – 1,4 миллиона гривен, Тернопольской – 1,1 миллиона гривен.
Коррупция в Украине за 8 месяцев 2021 года / Карта ГБР