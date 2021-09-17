Бюро опубликовало статистику выявленных случаев взяточничества в Украине с участием должностных лиц с начала 2021 года и до августа.

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ГБР за последние 8 месяцев сообщило о подозрении в совершении коррупционного правонарушения 482 людям. В частности, дело по статье о принятии предложения, обещания или получения взятки начали в отношении 282 человек.

Представителей каких ведомств поймали на взятках

  • 1 чиновник категории "А";
  • 108 полицейских;
  • 8 прокуроров;
  • 1 работник СБУ;
  • 20 налоговиков;
  • 19 таможенников;
  • 27 пограничников;
  • 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • 10 работников Государственной лесной охраны;
  • 3 работника Госрыбагентства;
  • 2 работники Государственной миграционной службы;
  • 4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • 2 работника Национальной гвардии Украины;
  • 51 других.

Детали выявленных случаев коррупции

  • Общая сумма выявленных ГБР взяток составляет почти 20,8 миллиона гривен. В результате это привело к убыткам госбюджета на сумму в 167 миллионов. Также арестовали имущества на 365 миллионов гривен.
  • Наибольшую сумму взятки задокументировали в Киеве – 8,8 миллиона гривен, Харьковской области – 1,8 миллиона гривен, Киевской – 1,7 миллиона гривен, Одесской – 1,4 миллиона гривен, Тернопольской – 1,1 миллиона гривен.

Карта хабарів в Україні
Коррупция в Украине за 8 месяцев 2021 года / Карта ГБР