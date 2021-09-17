Бюро опубликовало статистику выявленных случаев взяточничества в Украине с участием должностных лиц с начала 2021 года и до августа.

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ГБР за последние 8 месяцев сообщило о подозрении в совершении коррупционного правонарушения 482 людям. В частности, дело по статье о принятии предложения, обещания или получения взятки начали в отношении 282 человек.

Представителей каких ведомств поймали на взятках

1 чиновник категории "А";

108 полицейских;

8 прокуроров;

1 работник СБУ;

20 налоговиков;

19 таможенников;

27 пограничников;

11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

10 работников Государственной лесной охраны;

3 работника Госрыбагентства;

2 работники Государственной миграционной службы;

4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

2 работника Национальной гвардии Украины;

51 других.

Детали выявленных случаев коррупции

Общая сумма выявленных ГБР взяток составляет почти 20,8 миллиона гривен. В результате это привело к убыткам госбюджета на сумму в 167 миллионов. Также арестовали имущества на 365 миллионов гривен.

Наибольшую сумму взятки задокументировали в Киеве – 8,8 миллиона гривен, Харьковской области – 1,8 миллиона гривен, Киевской – 1,7 миллиона гривен, Одесской – 1,4 миллиона гривен, Тернопольской – 1,1 миллиона гривен.



Коррупция в Украине за 8 месяцев 2021 года / Карта ГБР