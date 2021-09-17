Бюро опублікувало статистику виявлених випадків хабарництва в Україні за участю посадовців від початку 2021 року і до серпня.
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ДБР за останні 8 місяців повідомило про підозру у вчиненні корупційного правопорушення 482 людям. Зокрема, справу за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря розпочали щодо 282 людей.
Представників яких відомств спіймали на хабарях
- 1 посадовець категорії "А";
- 108 поліцейських;
- 8 прокурорів;
- 1 працівник СБУ;
- 20 податківців;
- 19 митників;
- 27 прикордонників;
- 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;
- 10 працівників Державної лісової охорони;
- 3 працівники Держрибагентства;
- 2 працівники Державної міграційної служби;
- 4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- 2 працівники Національної гвардії України;
- 51 інших.
Деталі виявлених випадків корупції
- Загальна сума виявлених ДБР хабарів становить майже 20,8 мільйона гривень. У результаті це призвело до збитків держбюджету на суму у 167 мільйонів. Також арештували майна на 365 мільйонів гривень.
- Найбільшу загальну суму хабаря задокументували у Києві – 8,8 мільйона гривень, Харківській області – 1,8 мільйона гривень, Київській – 1,7 мільйона гривень, Одеській – 1,4 мільйона гривень, Тернопільській – 1,1 мільйона гривень.
Корупція в Україні за 8 місяців 2021 року / Карта ДБР