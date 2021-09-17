Бюро опублікувало статистику виявлених випадків хабарництва в Україні за участю посадовців від початку 2021 року і до серпня.

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ДБР за останні 8 місяців повідомило про підозру у вчиненні корупційного правопорушення 482 людям. Зокрема, справу за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря розпочали щодо 282 людей.

Представників яких відомств спіймали на хабарях

1 посадовець категорії "А";

108 поліцейських;

8 прокурорів;

1 працівник СБУ;

20 податківців;

19 митників;

27 прикордонників;

11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;

10 працівників Державної лісової охорони;

3 працівники Держрибагентства;

2 працівники Державної міграційної служби;

4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2 працівники Національної гвардії України;

51 інших.

Деталі виявлених випадків корупції

Загальна сума виявлених ДБР хабарів становить майже 20,8 мільйона гривень. У результаті це призвело до збитків держбюджету на суму у 167 мільйонів. Також арештували майна на 365 мільйонів гривень.

Найбільшу загальну суму хабаря задокументували у Києві – 8,8 мільйона гривень, Харківській області – 1,8 мільйона гривень, Київській – 1,7 мільйона гривень, Одеській – 1,4 мільйона гривень, Тернопільській – 1,1 мільйона гривень.



Корупція в Україні за 8 місяців 2021 року / Карта ДБР