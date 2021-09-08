Нову підозру зловмиснику вручили в одній із київських лікарень. Він приїхав туди з Кропивницького, щоб "підправити" своє здоров'я.

До теми СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії НАУ: фото та відео з місця події

Що з'ясувало слідство

За даними СБУ, начальник Льотної академії НАУ має потужні корупційні зв'язки у регіоні. Це дало йому можливість впевнено почуватися, навіть у статусі підозрюваного.

Довідка. Начальника Льотної академії НАУ та його посередника (керівника Льотного училища ЛА НАУ) підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі 20 тисяч доларів.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. Також вони погрожували "знищити" його бізнес у разі відмови.

Посередника у справі затримали під час одержання хабаря при виїзді з Кропивницького. Він планував втекти у Київ.

Докази хабарництва

СБУ оприлюднила відео, на якому зафіксовано зустрічі фігурантів справи з директором компанії, від якого вимагали хабар. Зокрема, там видно, як начальник Льотної академії домовляється про систему "відкатів" на навчальних польотах студентів.

Також фігурант справи вимагав виплатити хабар в доларах, адже його не влаштовувала національна валюта.

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На відео зафіксовано й те, як сторони домовляються про "відкати" з кожного етапу навчань студентів. Начальник Льотної академії також зізнався, що змушує студентів вносити "додаткові платежі".

СБУ оприлюднила докази хабарництва: дивіться відео