О подозрении судье сообщили НАБУ и САП. Документ подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
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Эти деньги судья хотел за выделение пая
В 120 тысяч гривен судья оценил свои услуги по признанию права на земельный участок. Правоохранители провели обыски и изъяли часть взятки. Также у подозреваемого нашли большую сумму денег – 50 тысяч долларов.
У судьи нашли большую сумму денег / Фото НАБУ
Подозрение подписала Ирина Венедиктова / Фото НАБУ
Больше всего взяток брали полицейские, – ГБР
Отметим, что недавно ГБР обнародовало данные о получении более 20 миллионов взяток. Бюро сообщило о подозрении в коррупционных преступлениях 482 людям. Дело начали против более 280 человек.
Коротко о последних громких случаях взяточничества:
- СБУ разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце. Чиновники зарабатывали на поставках некачественных запчастей для путей.
- Работники таможенных постов на Ровненщине занижали стоимость растаможивания авто, чем наносили ущерб государству.
- В Полтавской области на коррупции поймали чиновника одного из управлений и депутата. Они организовали схему поборов с предпринимателей.