О подозрении судье сообщили НАБУ и САП. Документ подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Эти деньги судья хотел за выделение пая

В 120 тысяч гривен судья оценил свои услуги по признанию права на земельный участок. Правоохранители провели обыски и изъяли часть взятки. Также у подозреваемого нашли большую сумму денег – 50 тысяч долларов.



У судьи нашли большую сумму денег / Фото НАБУ



Подозрение подписала Ирина Венедиктова / Фото НАБУ

Больше всего взяток брали полицейские, – ГБР

Отметим, что недавно ГБР обнародовало данные о получении более 20 миллионов взяток. Бюро сообщило о подозрении в коррупционных преступлениях 482 людям. Дело начали против более 280 человек.

Интересно! Больше всего случаев коррупции обнаружили среди полицейских, пограничников и налоговиков.

Коротко о последних громких случаях взяточничества: