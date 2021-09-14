По заключению экспертов, приобретенные комплектующие не соответствуют требованиям государственных стандартов. Это могло привести к авариям подвижного состава во время пассажирских перевозок.
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Масштабная коррупционная схема
По данным следствия, представители одного из филиалов Укрзализныци наладили коррупционный механизм получения денег на закупки продукции для ремонта транспортных сообщений.
- Для реализации сделки они привлекли столичную коммерческую структуру.
Установлено, что злоумышленники в течение 2020 – 2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей.
- Однако, поставки соответствующей продукции они осуществляли в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара.
Это позволило им нарушить технологию производства запчастей из-за замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы, и реализовать комплектующие по ценам высококачественной продукции,
– отметили в СБУ.
Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Получившуюся "разницу" дельцы выводили в тень.
Правоохранители провели обыски
Во время следственных действий в помещениях регионального филиала госпредприятия и частной компании сотрудники Службы безопасности обнаружили:
- финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности;
- вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.
Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех причастных к схеме. На изъятую продукцию наложен арест.
СБУ разоблачила новую коррупционную схему на Укрзализныце / Фото Службы безопасности