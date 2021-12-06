В Запорожье задержали "Апостола", который соврал о минировании Офиса президента

На Запорожье задержали злоумышленника, который солгал полиции о минировании Офиса Президента Украины в Киеве. Им оказался 47-летний житель города Васильевка, который уже неоднократно прибегал к таким выходкам.

За предыдущие "шутки" о смертельной опасности мужчину судили и дважды он был в медицинском учреждении с оказанием психиатрической помощи.

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Мужчина, который наврал полиции о минировании офиса Президента / Фото полиции Запорожской области

Назвался "Апостолом" и напугал всех

Ложное сообщение о "минировании" на Банковой поступило на спецлинию 102 5 декабря в 14:10. Мужчина позвонил правоохранителям с мобильного и назвался "Апостолом".

Опасаясь, что предупреждение может быть правдивым, запорожские полицейские немедленно передали данные в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Однако, к счастью, информация не подтвердилась. В конце концов неудачника-шутника задержали, а его телефон и сим-карточку изъяли как вещественные доказательства.



У злоумышленника изъяли телефон и сим-карточку / Фото полиции Запорожской области

Свободу придется променять на палату

Сейчас дело расследуют по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Поскольку на такое правонарушение мужчина решился не впервые, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Вероятно, он снова проведет в больнице для психически больных людей.

Захват Кабмина мужчиной с гранатой

В начале августа в здание Кабинета министров зашел мужчина, который угрожал взорвать там гранату. Им оказался ветеран российско-украинской войны Владимир Прохнич.

Его взяли под стражу и продержали в следственном изоляторе три месяца. В конце концов 4 ноября Прохнича отпустили под круглосуточный домашний арест. Следующее заседание по резонансному делу запланировано на 28 декабря.