Запуск метро на Виноградарь в Киеве надолго перенесут

6 сентября 2021 , 18:32
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Источник:

24 канал

Компания Киевметрострой, которая является генеральным подрядчиком строительства нескольких станций на Сырецко-Печерской линии подземки столицы хочет через суд перенести срок действия договора с метрополитеном.

Согласно постановлению Хозяйственного суда Киева, служители Фемиды будут рассматривать возможность переноса конечных сроков окончания работ по строительству станций метро на жилой массив Виноградарь. В иске указано, что Киевметрострой хочет перенести окончание срока действия договора с ноября 2021 года на май 2023 года.

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Фактически речь идет о передаче готового объекта в пользование подземкой.

Две станции обещали открыть уже в ближайшие месяцы

  • В действующей редакции договора указано, что генподрядчик должен передать заказчику станции метро 26 ноября.
  • Впрочем, за 2017 – 2021 годы Киевметрострой получил лишь 4,07 миллиарда от общей суммы тендера – 5,98 миллиарда.
  • Именно поэтому подрядчики и хотят через суд добиться внесения изменений в документацию и отсрочить конечные даты достройки объектов.

Первой на зеленой ветке метро должны были открыть станцию ​​"Мостицкая". Власти столицы обещали, что поезда начнут ездить в Виноградарь уже до конца этого года. Следующей, через некоторое время, должны были открыть станцию ​​"Проспект Правды".

Всего в проекте новой подземки планируется строительство 4 станций метро. Ветку должны продолжить еще станциями "Виноградарь" и "Улица Маршала Гречко".

Решение об изменении сроков должны принять в ближайшее время, однако даже если судьи решат отказать Киевметрострою, успеть в сроки подрядчики, скорее всего, не успеют.

Автор: Олексій Чибісов