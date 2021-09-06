Запуск метро на Виноградарь в Киеве надолго перенесут

Компания Киевметрострой, которая является генеральным подрядчиком строительства нескольких станций на Сырецко-Печерской линии подземки столицы хочет через суд перенести срок действия договора с метрополитеном.

Согласно постановлению Хозяйственного суда Киева, служители Фемиды будут рассматривать возможность переноса конечных сроков окончания работ по строительству станций метро на жилой массив Виноградарь. В иске указано, что Киевметрострой хочет перенести окончание срока действия договора с ноября 2021 года на май 2023 года.

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Фактически речь идет о передаче готового объекта в пользование подземкой.

Две станции обещали открыть уже в ближайшие месяцы

В действующей редакции договора указано, что генподрядчик должен передать заказчику станции метро 26 ноября.

Впрочем, за 2017 – 2021 годы Киевметрострой получил лишь 4,07 миллиарда от общей суммы тендера – 5,98 миллиарда.

Именно поэтому подрядчики и хотят через суд добиться внесения изменений в документацию и отсрочить конечные даты достройки объектов.

Первой на зеленой ветке метро должны были открыть станцию ​​"Мостицкая". Власти столицы обещали, что поезда начнут ездить в Виноградарь уже до конца этого года. Следующей, через некоторое время, должны были открыть станцию ​​"Проспект Правды".

Всего в проекте новой подземки планируется строительство 4 станций метро. Ветку должны продолжить еще станциями "Виноградарь" и "Улица Маршала Гречко".

Решение об изменении сроков должны принять в ближайшее время, однако даже если судьи решат отказать Киевметрострою, успеть в сроки подрядчики, скорее всего, не успеют.