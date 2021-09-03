Жалуются на кашель и тяжесть дыхания: в Киеве распылили перцовый баллончик в школе

В Киевской школе №97 3 сентября распылили перцовый баллончик. Детей вывели на улицу и отпустили домой.

Детали инцидента

Инцидент произошел в школе на улице Олеги Телиги. Кто именно распылил баллончик – неизвестно.

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Некоторые из детей жалуются на кашель и тяжесть дыхания,

– говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали правоохранители. Они должны установить, кто распылил перцовый баллончик.

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