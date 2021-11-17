Жег квартиры, натравливал пса: мужчину, терроризировавшего соседей на Оболони, посадили в СИЗО

В Киеве после многочисленных жалоб соседей отправили в следственный изолятор агрессивного мужчину. Долгое время он терроризировал целый дом и выдумывал жесточайшие способы мести.

В частности, злоумышленник поджигал людям квартиры, двери и натравливал бойцовского пса на домашних любимцев. При этом местная полиция бездействовала.

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Назад в 90-е

Конфликт между Сергеем Корниенко и другими жильцами дома начался из-за паркоместа. Впоследствии, говорят пострадавшие соседи, ситуация начала напоминать 90-е годы. Ведь обидчик устраивал поджоги, требовал деньги и вообще сделал жизнь в собственных квартирах невыносимой. Один человек из-за неадеквата даже был вынужден снять жилье.

По словам Тараса, Корниенко выбрал его себе в жертвы из-за установки камер видеонаблюдения. После этого злоумышленник избил соседа, обрисовал ему дверь и прибег к угрозам.



Из-за выходки Корниенко сгорела чужая квартира / Скриншот видео

Устраивает смертельные ловушки

В апреле стаффордширский терьер Корниенко, которого он часто выгуливает без поводка и намордника, загрыз маленького песика чихуахуа. Тогда полиция только провела с горе-хозяином бойцовского пса беседу и отпустила.

Впоследствии дошло до того, что Корниенко с сообщниками начал поджигать двери в подъезде. Из-за таких выходок кое-кто остался без крыши над головой.

Они поджигают колесо, обливают его смесью, поджигают и подпирают чем-то дверь в подъезде. Так в доме уже сгорела целая квартира,

– возмутился Тарас.

Полиция "прозрела"

Правоохранители долго никак не реагировали на дебоши Корниенко. Однако все наконец изменилось, когда с поличным поймали одного из его сообщников по поджогам. Злоумышленник рассказал, кто заказывал у него такую "работу" и тем самым вывел на след целой преступной группировки.

Его членом был и сам Корниенко. Во время обысков у него обнаружили поддельное удостоверение правоохранителя, много телефонов и целую подборку видеороликов с фиксированием поджогов. В конце концов дело направили в суд.



Неадекватный сосед обрисовал дверь другому жителю из-за камеры видеонаблюдения / Скриншот видео

Плакал и божился

На заседании агрессивный сосед показательно пытался плакать на камеру и уверял, якобы его оболгали. Подозреваемого поместили в следственный изолятор, однако разрешили выйти под залог в 180 тысяч гривен. Сейчас правоохранители проверяют причастность Корниенко по еще 10 преступлениям. Между тем соседи опасаются, что если их обидчик окажется на свободе, то его месть станет еще яростнее.

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Разбитые авто и напуганные люди: подобная история с горе-соседом

На улице Круглоуниверситетской мужчина устроил настоящий переполох внезапным приступом ярости. Инцидент произошел 13 ноября. Житель квартиры на 9 этаже начал выбрасывать из окна бутылки, банки и другие тяжелые вещи и разбил три чужих авто. Кроме того, по тротуару в это время проходили люди, которым все это могло прилететь на голову.