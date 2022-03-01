Жертвы, разрушения и огонь: видео с последствиями обстрелов телебашни
1 марта 2022 , 19:58Читати новину українською
Источник:Госзвязи
Российские военные сбросили 2 ракеты на телебашню в Киеве. Так оккупанты хотели оставить украинцев без правдивой информации.
На месте происшествия работают спасатели. Они ликвидируют огонь, вызванный вражескими ракетами.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты пытаются возобновить работу телебашни. Цифровая эфирная речь уже частично работает.
Смотрите видео с последствиями обстрела телебашни:
Заметим, в результате ужасных действий российских военных погибли 5 мирных жителей, проходивших мимо телебашни. Еще 5 человек – пострадали.