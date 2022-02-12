Жестокое избиение ветерана АТО в Киеве: нападавшие рассказали свою версию событий

В Голосеевском районе столицы 11 февраля жестоко избили мужчину, который гулял с собакой. Вскоре в сети появилось видео, в котором нападавшие объяснили, почему набросились на ветерана АТО.

После избиения злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавший попал в больницу.

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Мужчины избили ветерана АТО

Инцидент произошел на улице Маршала Якубовского. В комментарии 24 каналу в полиции рассказали, что сообщение о драке поступило от очевидца. Когда на место происшествия приехали полицейские, то там уже никого не было, кроме заявителя. Сейчас правоохранители проводят расследование и ищут нападавших.

Сначала в СМИ сообщали, что причиной драки было то, что ветеран АТО сделал замечание пьяным молодым людям. После этого они жестоко избили мужчину. Он пытался убежать, однако молодые люди догоняли его и продолжали бить. Затем пострадавший упал на спину, а нападавшие вывернули ему карманы.

Нападавшие рассказали, почему избили мужчину

Мы не можем опубликовать видео драки по этическим соображениям. Однако его можно посмотреть по ссылке (видео 18+).

На следующий день в сети появилось видео, на котором молодые люди объяснили, почему напали на мужчину.

Сразу хочу извиниться перед жителями Киева, которым пришлось слышать шум, крики и ссоры. Хотели бы объяснить случившееся событие. Этот человек, который на видео представляется жертвой, на самом деле не такой образцовый, каким кажется,

– отметил один из нападавших.

По его словам, перед той дракой пьяный пострадавший гулял со своей собакой и якобы начал ссориться с пожилым мужчиной, который также выгуливал пса. Он ругался с пенсионером, а потом вообще начал его бить.

"Поскольку этот человек является отцом нашего друга и все происходило под нашим домом мы, увидев из окна драку и услышав крики, побежали на помощь. Прошу отметить, что собака не пострадала. Мы его держали, ласкали и успокаивали, чтобы он не потерялся", – добавил нападающий.

Он отметил, что после того, как они "привели агрессора в чувство", ему отдали собаку и отправили домой.

"Хотим отдельно поблагодарить ребят из батальона "Айдар" за то что не пожалели своего времени и посвятили его решению этой ситуации", – подытожил мужчина.

Интересно, что на видео драки слышно, как молодые люди говорят о том, что пострадавший оскорбил какую-то женщину. О конфликте с пенсионером они не вспоминают.

Нападавшие рассказали, почему избили мужчину: видео