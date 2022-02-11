В полиции Киева рассказали журналистам 24 канала, что факт избиения на улице Маршала Якубовского был. Однако у них нет информации о нападавших и потерпевшем.

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Нападавшие скрылись

В полиции рассказали, что к ним обратился очевидец и сообщил о происшествии. Туда сразу поехал наряд полиции.

Однако когда стражи порядка прибыли, то там не было ни потерпевшего, ни правонарушителей. Только заявитель. Пострадавшему вызвали скорую, его госпитализировали. Событие зарегистрировали в Голосеевском управлении полиции,

– рассказала дежурная полиции.

В настоящее время проверяют обстоятельства происшествия и ищут нападавших.

Вывернули карманы

По информации в СМИ, мужчину избили из-за его замечания молодым людям относительно употребления алкоголя. Однако то, что потерпевший был ветераном, полиция не подтверждает.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, как молодые люди окружили мужчину с собакой. Они кричали и угрожали. Впоследствии один из молодых людей ударил.

Мужчина пытался убежать, но его догнали и продолжили избивать. Один из нападавших кричал, что потерпевший обидел женщину. Когда мужчина упал на спину, на него набросились и вывернули карманы. Впоследствии его пытались привести в чувство.

Обратите внимание! По этическим соображениям мы не можем опубликовать на сайте видео. Его можно просмотреть по ссылке (16+).

Еще одно избиение в Киеве

На Оболони 31 января неизвестные избили двух пожилых женщин. Причина нападения неизвестна, ведь нападавшие ничего не забрали у жертв. Пострадавших с травмами средней тяжести госпитализировали в больницу.