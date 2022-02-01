Сын одной из жертв Николай Захарченко предполагает, что совершила группа людей. Он добавил, что его мама пока не может рассказать о нападении, потому что находится в тяжелом состоянии.
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Как произошло нападение
Николай отметил, что его мать вышла утром на работу. По дороге на место работы на нее напали. Мужчина считает, что злоумышленников было несколько, поскольку у женщины гематомы на всей голове.
В двух местах сломана челюсть, есть смещение и очень большой отек. Она не может рассказать, сколько людей ее били. Все вещи на месте – кошелек с деньгами, банковские карты,
– рассказал он.
Что известно о другом нападении
По словам Николая, сразу после избиения его матери, появилась информация о еще одной жертве. Женщина находится в тяжелом состоянии.
"Я так понимаю, ее родных до сих пор не нашли. Очень хочу, чтобы нападавших быстрее нашли и больше от этого зверья никто не пострадал. Я не понимаю, как можно бить женщин. Пожилых женщин. Маме 61 год", – добавил Захарченко.
Полиция расследует преступления
Пресс-секретарь полиции Оболонского района Киева Диана Шутько рассказала, что оба случая следствие квалифицировало как нанесение телесных повреждений средней тяжести. Сейчас нападавших ищут.
Еще один случай избиения в Киеве
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