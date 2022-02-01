Сын одной из жертв Николай Захарченко предполагает, что совершила группа людей. Он добавил, что его мама пока не может рассказать о нападении, потому что находится в тяжелом состоянии.

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Как произошло нападение

Николай отметил, что его мать вышла утром на работу. По дороге на место работы на нее напали. Мужчина считает, что злоумышленников было несколько, поскольку у женщины гематомы на всей голове.

В двух местах сломана челюсть, есть смещение и очень большой отек. Она не может рассказать, сколько людей ее били. Все вещи на месте – кошелек с деньгами, банковские карты,

– рассказал он.

Что известно о другом нападении

По словам Николая, сразу после избиения его матери, появилась информация о еще одной жертве. Женщина находится в тяжелом состоянии.

"Я так понимаю, ее родных до сих пор не нашли. Очень хочу, чтобы нападавших быстрее нашли и больше от этого зверья никто не пострадал. Я не понимаю, как можно бить женщин. Пожилых женщин. Маме 61 год", – добавил Захарченко.

Полиция расследует преступления

Пресс-секретарь полиции Оболонского района Киева Диана Шутько рассказала, что оба случая следствие квалифицировало как нанесение телесных повреждений средней тяжести. Сейчас нападавших ищут.

Еще один случай избиения в Киеве

В Киеве таксист службы Bolt 25 января избил пассажира. По словам потерпевшего, это произошло из-за его просьбы выключить музыку.