Син однієї з жертв Микола Захарченко припускає, що напад скоїла група людей. Він додав, що його мама наразі не може розповісти про те, що сталося, бо перебуває у важкому стані.

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Як стався напад

Микола зазначив, що його мати вийшла вранці на роботу. По дорозі на неї напали. Чоловік вважає, що зловмисників було декілька, оскільки у жінки гематоми на всій голові.

У двох місцях зламана щелепа, є зміщення і дуже великий набряк. Вона не може розповісти, скільки людей її били. Усі речі на місці – гаманець із грошима, банківські картки,

– розповів він.

Що відомо про інший напад

За словами Миколи, одразу після побиття його матері, з'явилася інформація про ще одну жертву. Жінка також перебуває у важкому стані.

"Я так розумію, її рідних досі не знайшли. Дуже хочу, щоб нападників швидше знайшли й більше від цієї звірини ніхто не постраждав. Я не розумію, як можна бити жінок. Літніх жінок. Мамі 61 рік", – додав Захарченко.

Поліція розслідує злочини

Речниця поліції Оболонського району Києва Діана Шутько розповіла, що обидва випадки слідство кваліфікувало як нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Наразі нападників шукають.

Ще один випадок побиття у Києві

У Києві таксист служби Bolt 25 січня побив пасажира. За словами потерпілого, це сталося через його прохання увімкнути музику.