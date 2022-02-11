У поліції Києва розповіли журналістам 24 каналу, що факт побиття на вулиці Маршала Якубовського був. Проте у них немає інформації про нападників та потерпілого.

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Нападники втекли

У поліції розповіли, що до них звернувся очевидець й повідомив про подію. Туди одразу виїхав наряд поліції.

Однак коли правоохоронці прибули, то там не було ні потерпілого, ні правопорушників. Тільки заявник. Потерпілому викликали швидку, його госпіталізували. Подію зареєстрували в Голосіївському управлінні поліції,

– розповіла чергова поліції.

Наразі перевіряють обставини події та шукають нападників.

Вивернули кишені

За інформацією у ЗМІ, чоловіка побили через його зауваження молодикам щодо вживання алкоголю. Однак те, що потерпілий був ветераном, поліція не підтверджує.

На відео, яке зафільмували очевидці, видно, як молодики оточили чоловіка з собакою. Вони кричали та погрожували. Згодом один з молодиків вдарив.

Чоловік намагався втекти, але його наздогнали й продовжили бити. Один з нападників кричав, що потерпілий образив жінку. Коли чоловік впав на спину, на нього накинулись і вивернули кишені. Згодом його намагалися привести до тями.

Зверніть увагу! З етичних міркувань не можемо опублікувати на сайті відео. Його можна переглянути за посиланням (18+).

Ще одне побиття у Києві

На Оболоні 31 січня невідомі побили двох літніх жінок. Причина нападу невідома, адже нападники нічого не забрали у жертв матеріальних речей. Потерпілих з травмами середньої важкості госпіталізували до лікарні.