Після побиття зловмисники втекли з місця події. Постраждалий потрапив до лікарні.

До теми "На**ати на ветерана": у Києві жорстоко побили начебто учасника війни на Донбасі

Чоловіки побили ветерана АТО

Інцидент трапився на вулиці Маршала Якубовського. У коментарі 24 каналу в поліції розповіли, що повідомлення про бійку надійшло від очевидця. Коли на місце події приїхали поліцейські, то там вже нікого не було, окрім заявника. Наразі правоохоронці проводять розслідування та шукають нападників.

Спершу в ЗМІ повідомляли, що причиною бійки було те, що ветеран АТО зробив зауваження п'яним молодикам. Після цього вони жорстоко побили чоловіка. Він намагався втекти, однак молодики наздоганяли його та продовжували бити. Потім постраждалий впав на спину, а нападники вивернули йому кишені.

Зверніть увагу! Ми не можемо опублікувати відео бійки з етичних міркувань. Проте його можна переглянути за посиланням (відео 18+).

Нападники розповіли, чому побили чоловіка

Наступного дня у мережі з'явилося відео, на якому молодики пояснили, чому напали на чоловіка.

Одразу хочу вибачитися перед жителями Києва, яким довелося чути шум, крики та сварки. Хотіли б пояснити подію, яка трапилася. Цей чоловік, який на відео видається жертвою, насправді не такий зразковий, яким здається,

– зазначив один з нападників.

За його словами, перед тією бійкою п'яний постраждалий гуляв зі своїм собакою та буцімто почав сваритися з літнім чоловіком, який також вигулював пса. Він лаявся до пенсіонера, а потім взагалі почав його бити.

"Оскільки ця людина є батьком нашого друга і все відбувалося під нашим будинком ми, побачивши з вікна бійку та почувши крики, побігли на допомогу. Прошу відзначити, що собака не постраждав. Ми його тримали, пестили та заспокоювали, щоб він не загубився.", – додав нападник.

Він зауважив, що після того, як вони "привели агресора до тями", йому віддали собаку та скерували додому.

"Хочемо окремо подякувати хлопцям з батальйону "Айдар" за те що не пошкодували свого часу і присвятили його вирішенню цієї ситуації", – підсумував чоловік.

Цікаво, що на відео бійки чутно, як молодики говорять про те, що постраждалий образив якусь жінку. Про конфлікт з пенсіонером вони не згадують.

Нападники розповіли, чому побили чоловіка: відео