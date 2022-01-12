Жителей Киевщины атакуют фейковыми запросами от налоговой

Налогоплательщики, проживающие в Киевской области, массово получают запросы от якобы следователей Государственной налоговой службы. Документы подписаны от якобы работника отдела управления финансовых расследований.

Получив письма с запросами о предоставлении документов, жители Киевской области стали обращаться к налоговикам. Реагируя на массовые обращения, работники ГНС решили обратиться к людям с разъяснением.

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В управлении налоговой службы просят всех быть бдительными и не реагировать на фейковые запросы.

Налоговой милиции уже давно не существует

Запросы о предоставлении документов, которые получают жители Киевщины, поступают на адреса налогоплательщиков с подписью "старшего следователя по особо важным делам первого отдела расследования уголовных производств Следственного управления финансовых расследований ГНС".

Налоговики подчеркнули, что их профильный институт прекратил свою деятельность, поэтому в структуре ГНС отсутствуют как следственные подразделения, так и соответствующие должности.

В случае получения фейковых запросов всем рекомендуют сообщать правоохранительным органам и управлению по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГНС по телефону: (044) 200-37-82.

Вместо милиции – БЭБ

Подразделение налоговой милиции фискальной службы было ликвидировано 24 ноября 2021 года. Бюро экономической безопасности, которое должно заменить устаревший институт, формально создали в январе 2021 года, однако полноценно работать БЭБ до сих пор не начало. Новосозданная структура фактически является единственной в государстве, которая должно бороться с экономическими преступлениями.