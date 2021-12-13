Жители Борщаговки пожаловались на дерзкую банду подростков-грабителей: в полиции отреагировали
Источник:фейсбук "Борщаговка"
Жители столичной Борщаговки пожаловались, что в их районе начала орудовать банда подростков. Она якобы нападает на людей в темное время суток, чтобы ограбить. Такая информация появилась в сети 11 декабря.
Люди утверждают, что от действий малолетних разбойников уже пострадали несколько человек. Среди них – парень, девушка и бабушка.
Подобное Дети нападали бандами и избивали: на Закарпатье задержали малолетних грабителей
Где подстерегает опасность
- Местный житель Евгений Дудченко написал, что банда ищет потенциальных жертв на участке между остановкой Ромена Ролана, рынком "Днепр" и "Колибрисом".
- Подростки якобы нападают на людей из-за спины, ударяя по голове и забирая все ценные вещи – от телефонов до любых денег.
- У одного мужчины группа из шестерых подростков возле АТБ потребовала отдать все, что есть в карманах. На помощь ему так никто и не пришел.
- Кроме того, Дудченко пожаловался, что полиция якобы игнорирует его жалобы и заявление и лишь обещает найти причастных к ограблениям, но не делает этого.
Полиция опровергает
Между тем в правоохранительных органах 24 канала рассказали, что сейчас занимаются выяснения ситуации, однако никаких официальных обращений киевлян по этому поводу к ним не поступало.
Пока проверяем информацию, однако предварительно могу сказать: начальница сектора ювенальной превенции сбрасывала такую информацию. Она говорит, что с заявлениями никто не обращался. Если бы была серия, уже была бы проверка. Сейчас в связи с сообщением, которое уже сбросили, будем проверять информацию. Однако обращений пока нет,
– пояснила пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник.
Жуткое убийство полицейского в Чернигове: под подозрением – подростки
В октябре Украину всколыхнула новость о жестоком убийстве полицейского в Чернигове. Там группа молодых людей напала на двух правоохранителей, один из которых погиб от полученных побоев. Впоследствии выяснилось, что трое подозреваемых в совершении преступления – несовершеннолетние.
Роковой конфликт начался в супермаркете АТБ и продолжился на улице. В конце концов агрессивная толпа нанесла одному из пострадавших 20 ударов в голову, от которых он скончался на месте трагедии.
Текст публикации "Борщаговки":
Доброго дня, все жители Борщаговки! Смотрите, такая ситуация, что на улице от остановки Ромена Ролана до рынка "Днепр" и до "Колибриса" орудует банда малолеток. Уже три человека пострадали.
Бьют сзади по голове и забирают телефоны и деньги. А моего товарища буквально два дня назад, как идти на рынок "Днепр", вечером возле АТБ шесть человек окружили и сказали, чтобы он отдал все, что у него в карманах. И никто не помог.
Большая просьба к людям – не проходите мимо, помогайте друг другу. Давайте, кто сможет влиться в команду, найдем этих несовершеннолетних. Потому что уже пострадала девушка и одна бабушка. Я не говорю уже за моего товарища.
Потому что начинается беспредел, ведь полиция игнорирует мои слова и заявление. Говорят, что обязательно найдем и разберемся, но в итоге все так же. Если кому-то будет что-то известно, прошу сообщить по номеру телефона (050) 06 65 731, потому что скоро будут первого встречного грабить. Это происходит, когда начинает темнеть. Большое спасибо всем, кто услышит или увидит это обращение.