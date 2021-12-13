Жители Борщаговки пожаловались на дерзкую банду подростков-грабителей: в полиции отреагировали

13 декабря 2021 , 16:13
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Источник:

фейсбук "Борщаговка"

Жители столичной Борщаговки пожаловались, что в их районе начала орудовать банда подростков. Она якобы нападает на людей в темное время суток, чтобы ограбить. Такая информация появилась в сети 11 декабря.

Люди утверждают, что от действий малолетних разбойников уже пострадали несколько человек. Среди них – парень, девушка и бабушка.

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Где подстерегает опасность

  • Местный житель Евгений Дудченко написал, что банда ищет потенциальных жертв на участке между остановкой Ромена Ролана, рынком "Днепр" и "Колибрисом".
  • Подростки якобы нападают на людей из-за спины, ударяя по голове и забирая все ценные вещи – от телефонов до любых денег.
  • У одного мужчины группа из шестерых подростков возле АТБ потребовала отдать все, что есть в карманах. На помощь ему так никто и не пришел.
  • Кроме того, Дудченко пожаловался, что полиция якобы игнорирует его жалобы и заявление и лишь обещает найти причастных к ограблениям, но не делает этого.

Полиция опровергает

Между тем в правоохранительных органах 24 канала рассказали, что сейчас занимаются выяснения ситуации, однако никаких официальных обращений киевлян по этому поводу к ним не поступало.

Пока проверяем информацию, однако предварительно могу сказать: начальница сектора ювенальной превенции сбрасывала такую информацию. Она говорит, что с заявлениями никто не обращался. Если бы была серия, уже была бы проверка. Сейчас в связи с сообщением, которое уже сбросили, будем проверять информацию. Однако обращений пока нет,
 – пояснила пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник.

Жуткое убийство полицейского в Чернигове: под подозрением – подростки

В октябре Украину всколыхнула новость о жестоком убийстве полицейского в Чернигове. Там группа молодых людей напала на двух правоохранителей, один из которых погиб от полученных побоев. Впоследствии выяснилось, что трое подозреваемых в совершении преступления – несовершеннолетние.

Роковой конфликт начался в супермаркете АТБ и продолжился на улице. В конце концов агрессивная толпа нанесла одному из пострадавших 20 ударов в голову, от которых он скончался на месте трагедии.

Текст публикации "Борщаговки":

Доброго дня, все жители Борщаговки! Смотрите, такая ситуация, что на улице от остановки Ромена Ролана до рынка "Днепр" и до "Колибриса" орудует банда малолеток. Уже три человека пострадали.

Бьют сзади по голове и забирают телефоны и деньги. А моего товарища буквально два дня назад, как идти на рынок "Днепр", вечером возле АТБ шесть человек окружили и сказали, чтобы он отдал все, что у него в карманах. И никто не помог.

Большая просьба к людям – не проходите мимо, помогайте друг другу. Давайте, кто сможет влиться в команду, найдем этих несовершеннолетних. Потому что уже пострадала девушка и одна бабушка. Я не говорю уже за моего товарища.

Потому что начинается беспредел, ведь полиция игнорирует мои слова и заявление. Говорят, что обязательно найдем и разберемся, но в итоге все так же. Если кому-то будет что-то известно, прошу сообщить по номеру телефона (050) 06 65 731, потому что скоро будут первого встречного грабить. Это происходит, когда начинает темнеть. Большое спасибо всем, кто услышит или увидит это обращение.

Автор: Вікторія Довгань