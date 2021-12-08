Первая банда

На Православной набережной 7 декабря около 21:00 напали на женщину. Дети хотели отобрать у нее сумку, но та, к счастью, смогла не поддаться.

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Нападающими были трое ужгородцев такого возраста:

12 лет;

13 лет;

14 лет.

Они забрали деньги, которые выпали у женщины, и сбежали. Правоохранители их быстро отыскали.

Старшего подростка поместили в изолятор временного содержания. С другими нападающими и их родителями работают правоохранители.

Справка. За совершенное им грозит до 4 лет лишения свободы.

Вторая банда

Уже через несколько часов еще одни несовершеннолетние напали на супружескую пару. На этот раз их было четверо:

двое 16-летних парней;

14-летний юноша;

15-летний парень.

Подростки хотели, чтобы мужчина отдал им телефон. Когда он отказался – дети избили его и отобрали смартфон силой. Более того, забрали гаджет и у жены потерпевшего.

Какие травмы нанесли мужчине

Супруги сразу же вызвали медиков и полицию. В ходе осмотра констатировали, что потерпевшему разбили лицо и повыбивали зубы.

Правоохранители изъяли украденные телефоны, их вернут супругам. Всех четырех несовершеннолетних поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении.

Справка. За совершенное подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали банды: смотрите видео

Полный текст публикации Полиции Закарпатской области:

Полиция Ужгорода задержала две группы несовершеннолетних, которые нападали на прохожих.

Полиция Ужгорода прекратила преступную деятельность двух групп несовершеннолетних, которые нападали на прохожих и отбирали у пострадавших ценные вещи.

Первый случай произошел на Православной набережной. Около 21 часа на ужгородку напали три подростка. Они пытались вырвать у потерпевшей сумку, однако она смогла ее удержать и не отдать нападающим. Фигуранты забрали выпавшие у женщины деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Оперативники быстро установили личности нападающих, ими оказались 12, 13 и 14-летние ужгородцы. Старшего юношу полицейские поместили в изолятор временного содержания, с другими двумя малолетними ребятами и их родителями работают следователи и ювенальные полицейские.

Уже через несколько часов на улице Корзо остальные четверо подростков напали на супружескую пару. Поскольку потерпевший не хотел отдавать свой телефон, группа несовершеннолетних нанесла ему телесные повреждения. В конце концов, им удалось отобрать его телефон и телефон его жены. После этого потерпевшие сразу позвонили в полицию и медикам из ближайшего магазина. Во время осмотра установлено, что потерпевшему разбили лицо и повыбивали зубы.

Полиция быстро установила причастных к преступлению, ими оказались два 16-летних парня и юноши по 14 и 15 лет. Сотрудники криминальной полиции Ужгорода совместно с сотрудниками Роты полиции особого назначения и патрульными полицейскими задержали всех причастных к преступлению. Забранные насильственным путем телефоны изъяли и вернут потерпевшим.