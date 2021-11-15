"Живем в аду и хуже, чем обезьяны": директор киевского театра "Браво" унизила Украину

Директор киевского театра "Браво" Любовь Титаренко выступила с пропагандистской речью на телевидении, в которой попыталась унизить Украину и украинцев. Она пожаловалась на якобы притеснения "русского мира" в нашем государстве. Ролик со спичем фанатки страны-агрессора появился в сети 13 ноября.

Фрагментом с возмущениями актрисы-русофила поделился бывший нардеп Борислав Береза. Его внимание привлекли выдуманные страшилки Титаренко о якобы сожжении в Украине книг русских классиков.

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Спела оду "русскому миру"

Директор театра "Браво" с восторгом рассказывала, что страна, которая уже восьмой год подряд ведет войну против Украины, якобы держится именно на культуре и наследии "русского мира".

Кроме того, она выразила убеждение, что уровень жизни в России якобы выше, чем в нашем государстве. Все это, по ее мнению, – благодаря чтению россиянами Пушкина и Достоевского.

И проблема в том, что даже если здесь они не понимают, сжигают эти книги, и позволяет Украина им это делать (потому что мусорные баки забиты этими книгами), то Россия долго будет жить именно русским наследием,

– высказалась Титаренко.

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Также актриса заявила, что ей страшно жить в Украине и она завидует людям в Швейцарии и Российской Федерации.

"Мы отброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду. Мы живем хуже, чем обезьяны жили бы", – высказалась скандальный деятель культуры.

Куда же без Бандеры

Завершая свою гневную речь, Титаренко не смогла обойти фигуру Степана Бандеры. Ее возмутило, что ему устанавливают памятники в Украине, якобы не зная реальной биографии этой исторической персоналии.

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Текст публикации Борислава Березы:

Сегодня же Всемирный день доброты? Тогда я о долбо**ах напишу по-доброму. Мне прислали этот ролик. На нем директор киевского театра "Браво" и явно не очень хорошая актриса Любовь Титаренко несет откровенный бред и тихо рассказывает, что в Киеве подыхает "русский мир".

Благодаря этому потоку сознания, совмещенному с абсурдом, я узнал, что у нас сжигают книги, а мусорники забиты книгами русской классики. Пошел и проверил книжные полки. Чехов, Лермонтов, Пушкин и Куприн стоят несожженными.

Вышел на улицу и был шокирован. В мусорнике ничего нет, кроме мусора. Видимо, книги уже повезли сжигать на Крещатик. А вообще посмотрите эту замечательную дичь самостоятельно. Оно того стоит. Это либо тихое сумасшествие, либо просто откровенное подыгрывание враждебной пропаганде.

P. S. Леонид Емец, а можешь узнать о взаимоотношениях этой мадам и города? Потому что не удивлюсь, если она сидит на каком-то бюджетном подсосе, но врет об Украине для российских средств массовой информации.