Жизнь продолжается: за 20 дней войны в Киеве родились 725 детей

Российские оккупанты продолжают бомбардировать территорию Украины. Несмотря на войну, в нашем государстве появляются новые жизни.

Сотни детей родились в столице. Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель главы Киевского городского совета Николай Поворозник.

Обратите внимание С начала российского вторжения беженцами стали 1,5 миллиона детей Украины

Среди новорожденных – 12 двойняшек

"За 20 дней войны в наших роддомах родились 725 деток – 388 мальчиков и 337 девочек", – сообщил Поворозник.

Известно, что среди новорожденных 12 двойняшек. "Думаю, это очень приятная информация для всех нас", – добавил Поворозник.

В Киеве родились более 700 детей: смотрите видео



Как сообщили ювенальные прокуроры, ежедневно оккупанты убивают в Украине по меньшей мере 5 детей. Больше всего пострадавших именно на Киевщине, Харьковщине, Донетчине и Черниговщине.

По состоянию на обед 15 марта погибли 97 детей. Однако цифры не являются окончательными.