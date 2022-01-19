Рятувальники тварин у Києві шукають будинок собаці, який 5 днів охороняв тіло померлого власника

Спеціалісти Kyiv Animal Rescue Group сподіваються знайти новий дім для 5-річного Кане-Корсо на ім'я Дарт. Пес пробув у квартирі з померлим господарем 5 днів.

Фахівці команди порятунку дізналися про подію 26 грудня минулого року. Звернулися до них поліцейські, які не могли потрапити до квартири, оскільки чотирилапий захищав територію та свого господаря.

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Забезпечувати доступ правоохоронцям до приміщення довелося спеціалістам KARG.

Шукають людей, знайомих з особливостями породи



Собаку віддадуть лише тим, хто зможе про неї піклуватися / Фото KARG

Як розповіли у службі порятунку тварин, перед виїздом їм обіцяли, що собаку заберуть родичі померлого.

Рятувальники, які прибули на виклик, зайшли до квартири та заспокоїли тварину. Після цього родичі ввели собаці заспокійливе та розповіли, що відвезуть собаку на евтаназію.

Віддати пса на вірну смерть волонтери не змогли, тому відвезли собаку до ветеринара.

Як виявилося, Дарт цілком здоровий, але він досі перебуває у стаціонарі в одній з клінік.



Кане-Корсо пережив серйозний стрес / Фото KARG



Йому 5 років. Кастрований. Звати Дарт. Пес пережив 5 днів ув'язнення з мертвим господарем, зазнав серйозного стресу, але до останнього його охороняв. Шукаємо відповідальних господарів знайомих з особливостями породи та мають безпечні умови для утримання великого собаки,

– зазначили у службі порятунку тварин.

Активісти закликали всіх, хто хоче забрати Кане-Корсо до себе, звертатися за телефонами: 093-986-22-62 або 098-844-79-37.