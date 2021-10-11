Рятувальники визволили дітей із пастки пожежі у багатоповерхівці на Оболоні

В Оболонському районі Києва спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Рятувальникам вдалося справитися з нею й евакуювати шістьох мешканців, серед яких було троє дітей. Інцидент трапився надвечір 10 жовтня.

Повідомлення про займання надійшло до чергових о 16:41 з будинку на проспекті Оболонському, 13. Там у загальному коридорі на дев'ятому поверсі 16-поверхівки загорілося сміття та особисті речі мешканців.

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Вогняна пастка

Пожежа швидко перекинулася на двері двох ліфтів і тамбуру. Крім того, дим від неї закоптив стелю та стіни поверху і пошкодив дроти телекомунікацій. Втім, найстрашнішим було те, що в одній із квартир на 15 поверсі перебували шестеро людей, троє з яких – діти. На щастя, рятувальникам вдалося їх безпечно евакуювати.

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На місці працювало п'ять одиниць техніки та 23 рятувальники.

Рятувальники поскаржилися, що їм довелося зіштовхнутися з неабиякими труднощами через безвідповідальність деяких людей. Зокрема, пожежні машини не пропускали на дорозі.

Крім того, біля будинку, куди їх викликали, заїзди щільно запаркувалиі автівками. На додачу до всього під'їзд, де треба було гасити полум'я, також заблокував чийсь легковик. Через це у пожежників виникли труднощі з прокладанням рукавної лінії й доставкою обладнання до входу.

Вогонь вдалося приборкати

Зрештою о 17:00 пожежу на площі 18 квадратних метрів змогли локалізувати, а за вісім хвилин повністю загасити. На щастя, минулося без потерпілих.

Рятувальники з труднощами потрапили до осередку вогню через горе-паркувальників / Фото Головного управління ДСНС України в місті Києві

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Масова евакуація на Осокорках: подібний інцидент

На початку жовтня пожежа спалахнула в інженерній гімназії на Осокрках. Осередком займання стала їдальня. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 1500 учнів та весь персонал освітнього закладу.