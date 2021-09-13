СБУ викрила посадовців, які вимагали до 50 тисяч доларів за місце на київських кладовищах

19:05

Слідчі Служби безпеки України оголосили про підозру у скоєнні корупційних злочинів керівнику комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО" та директору однієї з київських фірм. Зловмисники нібито торгували місцями для поховань на кладовищах.