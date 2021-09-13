По данным следствия, должностные лица организовали схему получения значительных средств от родственников умерших. Убитые горем люди были вынуждены отдавать злоумышленникам деньги только ради захоронения умерших на кладбищах столицы.

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Сделки фигуранты производства проводили более 1,5 лет.

От 3 до 50 тысяч долларов за место



Злоумышленники похитили с поличным / Фото СБУ

Правоохранители говорят, что вымогательством денег за предоставление места для захоронения занимались двое посредников. Они представлялись работниками кладбищ, хотя на самом деле один из них – безработный, а второй – бизнесмен.

В зависимости от района расположения кладбища, злоумышленники требовали от родственников умерших огромные средства. Места на обычных кладбищах оценивали в 3 тысячи долларов. За возможность похоронить человека в элитных местах коммунальщик и его подельник получали до 50 тысяч долларов.

Противоправную схему работники СБУ разоблачили в июле.

Действия заместителя директора коммунального предприятия квалифицировали как получение неправомерной выгоды должностным лицом. Директора частной фирмы будут судить за пособничество коммунальщиков.

Сейчас следователи выясняют личности всех причастных к преступлению людей.

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите видео СБУ о разоблачении торговцев местами на кладбищах Киева: