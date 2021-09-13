За даними слідства, посадовці організували схему отримання чималих коштів від родичів померлих. Вбиті горем люди були вимушені віддавати зловмисникам гроші лише заради поховання померлих на кладовищах столиці.
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Оборудки фігуранти провадження проводили понад 1,5 року.
Від 3 до 50 тисяч доларів за місце
Зловмисників викрали на гарячому / Фото СБУ
- Правоохоронці кажуть, що вимаганням грошей за надання місця для поховання займалися двоє посередників. Вони представлялися працівниками кладовищ, хоча насправді один з них – безробітний, а другий – бізнесмен.
- В залежності від району розташування кладовища, зловмисники вимагали від родичів померлих величезні кошти. Місця на звичайних кладовищах оцінювали у 3 тисячі доларів. За можливість поховати людину в елітних місцях комунальник та його поплічник отримували до 50 тисяч доларів.
- Протиправну схему працівники СБУ викрили у липні.
Дії заступника директора комунального підприємства кваліфікували як отримання неправомірної вигоди службовою особою. Директора приватної фірми судитимуть за посібництво комунальнику.
Наразі слідчі з'ясовують особи всіх причетних до злочину людей.
Досудове розслідування продовжується.
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