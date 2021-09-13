Пресслужба СБУ повідомила, що затриманий – житель міста Курахове на Донеччині. На боці бойовиків він воював упродовж 2014 – 2015 років.

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Затриманий підтвердив, що воював на боці бойовиків.

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На Тернопільщині СБУ впіймала кримінального авторитета з Росії "Рому Попенка", який перебував у міжнародному розшуку. В Україну затриманий потрапив за підробленими документами. Там "Попенко" переховувався. Вдома він перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю.

У Херсонській області СБУ затримала колишнього жителя Ялти. Свого часу він був активним учасником незаконного збройного формування і допомагав Росії захопити Крим.

Також на Херсонщині СБУ викрила групу спецслужб інтернет-агентури Росії. За гроші агентура намагалася дискредитувати "Кримську платформу". Свої опуси учасники групи публікували від імені "лідерів громадської думки".

В Одеській області СБУ затримали учасника терористичної організації "Ісламська держава", який перебував у розшуку Інтерполу через фінансування тероризму.

Допис СБУ:

Контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР"

Ним виявився мешканець міста Курахове Донецької області, який у 2014 – 2015 роках вступив до лав бойовиків "ДНР".

Він підтвердив, що обіймав посаду командира 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а також "чергового" так званої "Русской православной армии".

Бойовику вже повідомлено про підозру.