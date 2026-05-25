СБУ затримала 18-річного юнака, який коригував атаку окупантів по Києву 24 травня

Контррозвідка Служби безпеки "по гарячих слідах" затримала ще одного російського агента. Він коригував одну із наймасштабніших повітряних атак росіян по Києву в ніч на 24 травня.

Про це пишуть СБУ та генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про коригувальника російської атаки по Києву?

Коригувальника затримали наступного дня після обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта Міноборони та з'ясовував наслідки ворожих прильотів.

"Зібрані дані агент планував у режимі реального часу передати куратору з Росії для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту", – пояснили у СБУ.

Як встановило розслідування, замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на гугл-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ. Це було перевірковим завданням, після якого фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і "доповісти" окупантам,

– йдеться у повідомленні.