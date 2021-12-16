СБУ знешкодила осередок "ІДІЛ" у Києві: серед учасників – 5 росіян
Джерело:СБУ
У Києві виявили та знешкодили осередок "Ісламської держави". Під час спецоперації у зловмисників вилучили зброю та боєприпаси.
Пресслужба СБУ розповіла, що керівником угруповання був один із лідерів "ІДІЛ". Його українські силовики затримали та екстрадували до Грузії ще у травні 2020 року.
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У СБУ зауважили, що до складу осередку входило 12 людей. З них 5 – громадяни Росії. Їх розшукують за злочини у різних країнах світу.
Також вдалося встановити, що зловмисники – причетні до фінансування "Ісламської держави" на території Близького Сходу. Ба більше, вони листувалися з людьми, які беруть участь у бойових діях у Сирії.
Щоб замаскуватися, зловмисники розосередились за окремими адресами у різних районах міста.
Загалом провели 11 обшуків та вилучили:
- зброю та набої до неї;
- підроблені документи;
- засоби зв'язку.
СБУ арештувала ще 13 літаків
- У грудні 2021 року СБУ арештувала ще 13 літаків, які порушили порядок в'їзду та виїзду на тимчасово окупований півострів Крим.
- Арештовані літаки належать російському авіаперевізнику АТ "Авіакомпанія Смартавіа".
- Кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України: державна зрада; незаконне переправлення осіб через державний кордон України; порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
- Загалом, за матеріалами СБУ, арешти наклали на 249 російських пасажирські літаки.
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