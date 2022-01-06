Шахраї привласнили цілий будинок у Києві за 225 мільйонів: у справу втрутилася прокуратура

Прокуратура намагається повернути у комунальну власність громади Києва будинок на вулиці Чорновола, який оцінюється в 225 мільйонів гривень. Відповідний позов вже подали до суду.

Наразі нерухомість загальною площею 2000 квадратних метрів перебуває у власності шахраїв. Вони присвоїли її за допомогою підроблених документів.

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Правоохоронці встановили, що зловмисники зареєстрували за товариством право власності на нерухоме майно по вулиці Павлівській у столиці.

Оборудку вони провернули на основі сфальсифікованого рішення Ленінського районного суду нині окупованого Росією міста Севастополя.

Однак насправді зазначена будівля є комунальним майном Києва – будинком на вулиці Чорновола.

Шахраї навмисне змінили у документах його адресу, щоб заплутати справу й зробити повернення нерухомості місту значно складнішим.



Шахраї навмисне змінили адресу будинку, щоб унеможливити його повернення громаді / Фото Київської міської прокуратури

Боротьба увійшла в гарячу стадію

Попри хитрощі зловмисників, прокуратура звернулася до суду з вимогою, аби державну реєстрацію права власності на проблемний будинок скасували. Крім того, на цю нерухомість наклали арешт. Наразі триває пошук причетних до схеми, які мають відповісти перед законом.