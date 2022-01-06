Шахраї привласнили цілий будинок у Києві за 225 мільйонів: у справу втрутилася прокуратура
Джерело:сайт Київської міської прокуратури
Прокуратура намагається повернути у комунальну власність громади Києва будинок на вулиці Чорновола, який оцінюється в 225 мільйонів гривень. Відповідний позов вже подали до суду.
Наразі нерухомість загальною площею 2000 квадратних метрів перебуває у власності шахраїв. Вони присвоїли її за допомогою підроблених документів.
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Махінації провели через Крим
- Правоохоронці встановили, що зловмисники зареєстрували за товариством право власності на нерухоме майно по вулиці Павлівській у столиці.
- Оборудку вони провернули на основі сфальсифікованого рішення Ленінського районного суду нині окупованого Росією міста Севастополя.
- Однак насправді зазначена будівля є комунальним майном Києва – будинком на вулиці Чорновола.
- Шахраї навмисне змінили у документах його адресу, щоб заплутати справу й зробити повернення нерухомості місту значно складнішим.
Шахраї навмисне змінили адресу будинку, щоб унеможливити його повернення громаді / Фото Київської міської прокуратури
Боротьба увійшла в гарячу стадію
Попри хитрощі зловмисників, прокуратура звернулася до суду з вимогою, аби державну реєстрацію права власності на проблемний будинок скасували. Крім того, на цю нерухомість наклали арешт. Наразі триває пошук причетних до схеми, які мають відповісти перед законом.