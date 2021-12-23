Ділянка площею 7,26 гектара розташована на перетині вулиці Милославської та проспекту Маяковського. Договір про її оренду був укладений між Київською міською радою та певним товариством ще у 2015 році.

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Про домовленості забули

Згідно з документом, орендар зобов'язувався забудувати ділянку протягом трьох років. Зокрема, там мали з'явитися рекреаційно-оздоровча та аква-зона, а також дитячий майданчик.

Але товариство не дотрималося цих вимог і так і не розпочало будівельні роботи. Землю воно використовувало не за призначенням, розмістивши там платну автостоянку.

Важливо! Також передбачалося, що після введення об'єкту в експлуатацію, громада мала отримувати підвищену орендну плату. Але оскільки умови договору порушили, то місто втратило велику суму, яка би мала поповнити бюджет.



Верховний Суд остаточно ухвалив рішення на користь громади / Фото Київської міської прокуратури

Справу довели до кінця

Аби припинити дію збиткової для столиці схеми, Київська міська прокуратура подала до суду позов про розірвання договору оренди та повернення громаді вказаної ділянки.

Суд першої інстанції та апеляція задовольнили ці вимоги, однак орендар звернувся до касаційної інстанції. Втім, зрештою Верховний Суд таки ухвалив остаточне рішення на користь міської громади.

Текст публікації Київської міської прокуратури:

Прокуратура у Верховному Суді домоглася остаточного повернення з незаконної оренди землі на Троєщині вартістю 238 мільйонів гривень

Київська міська прокуратура у найвищій судовій інстанції відстояла інтереси столичної громади та домоглася остаточного повернення із незаконної оренди земельної ділянки вартістю 238 мільйонів гривень на Троєщині.

Як повідомлялось раніше, Київська міська рада у 2015 році уклала з товариством договір оренди земельної ділянки на перетині вулиці Милославської та проспекту Маяковського площею 7,26 гектара, умовами якого передбачалося її забудова протягом 3 років, у тому числі облаштування рекреаційно-оздоровчої та аква-зони, а також дитячого майданчика.

Однак, з 2015 року по теперішній час товариство у порушення вимог чинного законодавства та договору оренди не почало забудову спірної земельної ділянки та використовує її частину протягом тривалого часу не за цільовим призначенням, а саме: в комерційних цілях для розміщення платної автостоянки автомобілів.

Крім того, умовами договору передбачено, що після введення об'єкту в експлуатацію територіальна громада отримуватиме орендну плату у збільшеному розмірі. Однак, внаслідок невиконання умов договору місто недоотримало до місцевого бюджету значну суму коштів.

Реагуючи на порушення, столична прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди та повернення територіальній громаді земельної ділянки, який судом першої інстанції задоволено та залишено в силі апеляційною інстанцією.

Зі свого боку товариство оскаржило рішення суду в касаційній інстанції. 22 грудня 2021 року Верховний Суд погодився з доводами прокурора та висновками судів першої та апеляційної інстанцій про наявність підстав для задоволення позову.