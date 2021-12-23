Участок площадью 7,26 гектара расположен на пересечении улицы Милославской и проспекта Маяковского. Договор о его аренде был заключен между Киевским городским советом и неким обществом еще в 2015 году.

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О договоренностях забыли

Согласно документу, арендатор обязывался застроить участок в течение трех лет. В частности, там должны появиться рекреационно-оздоровительная и аква-зоны, а также детская площадка.

Но общество не выполнило этих требований и так и не приступило к строительным работам. Землю оно использовало не по назначению, разместив там платную автостоянку.

Важно! Также предполагалось, что после ввода объекта в эксплуатацию община должна была получать повышенную арендную плату. Но поскольку условия договора нарушили, то город потерял большую сумму, которая должна была пополнить бюджет.

Верховный Суд окончательно принял решение в пользу общины/ Фото Киевской городской прокуратуры

Дело довели до конца

Чтобы прекратить действие убыточной для столицы схемы, Киевская городская прокуратура подала в суд иск о расторжении договора аренды и возвращении общине указанного участка.

Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили эти требования, однако арендатор обратился в кассационную инстанцию. Впрочем, Верховный Суд все-таки принял окончательное решение в пользу городской общины.

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

Прокуратура в Верховном Суде добилась окончательного возвращения по незаконной аренде земли на Троещине стоимостью 238 миллионов гривен

Киевская городская прокуратура в высшей судебной инстанции отстояла интересы столичной общины и добилась окончательного возвращения из незаконной аренды земельного участка стоимостью 238 миллионов гривен на Троещине.

Как сообщалось ранее, Киевский городской совет в 2015 году заключил с обществом договор аренды земельного участка на пересечении улицы Милославской и проспекта Маяковского площадью 7,26 гектара, условиями которого предполагалось его застройка в течение 3 лет, в том числе обустройство рекреационно-оздоровительной и аква-зоны, а также детской площадки.

Однако с 2015 года по настоящее время общество в нарушение требований действующего законодательства и договора аренды не начало застройку спорного земельного участка и использует его часть в течение длительного времени не по целевому назначению, а именно: в коммерческих целях для размещения платной автостоянки автомобилей.

Кроме того, условиями договора предусмотрено, что после ввода объекта в эксплуатацию территориальная община будет получать арендную плату в увеличенном размере. Однако вследствие невыполнения условий договора город недополучил в местный бюджет значительную сумму средств.

Реагируя на нарушения, столичная прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды и возврате территориальной общине земельного участка, который судом первой инстанции удовлетворен и оставлен в силе апелляционной инстанцией.

Со своей стороны общество обжаловало решение суда в кассационной инстанции. 22 декабря 2021 года Верховный Суд согласился с доводами прокурора и выводами судов первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для удовлетворения иска.