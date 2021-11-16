Решение о полном удовлетворении иска Киевской городской прокуратуры принял Шевченковский районный суд. Следовательно, государственный акт на право собственности, изданный тем, кто прибрал к рукам землю Киева, был признан недействительным. Также аннулировали сделки по ее отчуждению и отмене государственной регистрации.

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Лакомый кусочек в центре Киева

Участок, возвращенный в собственность города, расположен на улице Вячеслава Черновола в Шевченковском районе. Его площадь – 0,23 гектара. Дело рассматривали в суде, поскольку статус этой земли был спорным – она выбыла из коммунальной собственности несмотря на волю владельца, Киевского городского совета.

Выяснилось, что власти столицы не принимали решения о распоряжении земельным участком. Более того, ни один государственный акт на право собственности не издавался и не регистрировался. Такие аргументы убедили суд согласиться с прокурорами и вернуть землю Киеву.

СБУ разоблачила миллионную долларовую махинацию

Бойцы СБУ разоблачили преступную группировку, которая занималась земельными махинациями. В частности, она пыталось незаконно продать участок в центе Киева за 1 миллион долларов. Аферистов удалось поймать с поличным – они как раз получали всю сумму за продажу присвоенной земли столичной общины.