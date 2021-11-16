Рішення про повне задоволення позову Київської міської прокуратури ухвалив Шевченківський районний суд. Відтак, державний акт на право власності, виданий тим, хто прибрав землю Києва до рук, був визнаний недійсним. Так само анулювали правочини щодо її відчуження та скасування державної реєстрації.

До теми Києву хочуть повернути ділянку біля аеропорту "Жуляни" за 140 мільйонів гривень

Ласий шматочок у центрі Києва

Ділянка, яку повернули у власність міста, розташована на вулиця В'ячеслава Чорновола у Шевченківському районі. Її площа – 0,23 гектара. Справу розглядали у суді, оскільки статус цієї землі був спірним – вона вибула із комунальної власності поза волею власника, Київської міської ради.

З'ясувалося, що влада столиці не ухвалювала рішення щодо розпорядження земельною ділянкою. Ба більше, жоден державний акт на право власності не видавався та не реєструвався. Такі аргументи переконали суд погодитися із прокурорами і повернути землю Києву.

СБУ викрило мільйонну доларову обородку

Бійці СБУ викрили злочинне угруповання, яке займалося земельними махінаціями. Зокрема, воно наманалося незаконно продати ділянку у центі Києва за 1 мільйон доларів. Аферистів вдалося спіймати на гарячому – вони якраз отримували всю суму за продаж привласненої землі столичної громади.